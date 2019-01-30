國台辦嗆蔡英文扮「花旦」 陸委會回批「無知」

2019-01-30 20:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統近日來視察軍隊，並致函教宗指中國迄未放棄武力犯台，中國國台辦發言人馬曉光今天（30日）跳腳怒嗆，「以武拒統、死路一條」，而民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意。對此，陸委會回擊，專制體制一貫漠視社會真實聲音，對於國台辦以戲謔及粗暴字眼謾罵，只是凸顯對民主社會運作的無知，毫無大國風範，非常不得體。

陸委會表示，蔡總統身為國家元首，肩負捍衛國家主權、守護民主自由的責任，視察慰勞及鼓舞三軍將士、向國際傳達政府主張是職責所在。台灣是民主自由社會，政府運用社群媒體等多元管道與民眾溝通，是民選政府「接地氣」，減少政策與民意落差的常態作法。

陸委會強調，中共一再以武力恫嚇威脅台灣接受其政治主張，破壞兩岸關係。面對北京當局推動落實「習五條」、「一國兩制」及近來各項對台統戰滲透作為，蔡總統提出「四個必須」及「三道防護網」是維護國家主權及台灣利益的重要關鍵。

陸委會解釋，「三道防線」有關民主防護網強化兩岸互動可能影響主權的政治議題配套監督機制的部分，將從整體政策與法制面優先研議與檢視、提出對策，維護兩岸健康有序交流及捍衛國家主權與安全。

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