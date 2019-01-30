調查局人事再大風吹 25新官年後到任

2019-01-30 21:34

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局繼4日一級主管人事大風吹，六都調查處長全換，今再發布25名新任調查站主任、處專門委員及簡任督察，預計於2月11日到職。

台北市調查處長由劉復興接任後，下轄中山調查站主任將由陳白立接任，大安站主任由劉怡聖接任，松山站主任由侯集仁接任，機動工作站則由吳以公接任。

新北市調查處長目前為蔡文郎，下轄各站新任主任分別為板橋站李詒順、重新站何復生、機動工作站張穎仁；桃園市調查處長目前為汪仁成，下轄機場調查站主任將由馬忠亮接任，機動工作站由袁正煒接任。

台中市調查處部分，處長目前為蔡新堯，下轄台中站、機動工作站主任分別由徐國楨、吳熙中接任；台南市調查處長為鄭伯卿，下轄新營站、機動工作站主任則由朱慶賢、吳月萍接任；高雄市調查處長為秦太龍，下轄鳳山站主任由林政賢接任。

另外，航業調查處長目前為彭家慶，下轄基隆站主任由張益豐接任，高雄站主任由陳宇源接任。

其他職務調動還包括，保防處防制滲透科長凌文興、鑑識科學處薦任秘書蔡坤良、台北市調查處資通安全科長陳憲楨、借調法務部部長室辦事科長沈逸宏，職位均調整為原單位內專門委員。

此外，幹部訓練所教務組長張振寧調任新北市調查處專門委員，台南市調查處犯罪防制科長張尤仁調任資通安全處簡任督察，鑑識科學處生物鑑識科長趙齊相、總務處工務科長藍松宏、經濟犯罪防制處兩岸事務科長湯光一3人則調任督察處簡任督察。

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