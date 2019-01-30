柯文哲臉書爆「退讚潮」 幕僚懷疑與「此事」有關

2019-01-30 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在網路上有著大量的人氣，不過近日網路聲量直直落，與總統蔡英文開始「接地氣」後，臉書粉絲日漸增多形成強烈對比；分析網站「FB專頁儀表板」更顯示，柯的臉書粉絲專頁在一週內大掉近5000個讚。對此，北市府副發言人柯昱安說，此現象應與近日柯文哲談及統獨、兩岸等意識形態議題有關。

根據《新頭殼》報導，柯昱安負責管理柯文哲臉書，昨（29）日受訪時說，柯文哲通常只要講到任何統獨、兩岸等議題，臉書粉絲數就會有波動，柯文哲2017年也曾因為世大運手冊寫「中華台北」惹議，導致臉書按讚數少了1萬左右。柯昱安說，今年看起來，柯文哲的臉書平均績效與去年差不多，現在也都在水平中，並沒有特別低。

對於近期柯文哲臉書出現「退讚潮」，柯昱安認為，應是日前柯文哲在專訪中提到「強盜說」而導致，柯昱安指出，只要談到兩岸、統獨等意識形態等議題，網路就會出現不同意見，讓臉書粉絲數量出現波動；不過柯昱安認為，粉絲波動的幅度並沒有特別嚴重，未來思考臉書發文內容時，不會特別刻意為了避免粉絲降低而操作。

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