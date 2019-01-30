國民黨縣議員不滿質詢影片上傳揚言提告 陳為廷：惱羞

2019-01-30 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量苗栗縣議員曾玟學日前將議會質詢影片上傳至臉書，卻遭國民黨籍議員鄭聚然不滿，質疑節錄偏激、偏頗的片段別有政治目的，不排除請法務單位調查並提告。時代力量黨工陳為廷今（30）日發文護航，表示「玟學是放整段影片，根本沒有剪接。」他直呼：「狂。第一次看到這種腦（惱）羞提告。」

曾玟學日前針對同婚註記相關業務質詢完民政處後，立刻收到鄭聚然不同的意見，曾玟學便進行第二輪發言。整段過程被曾玟學PO上個人臉書後，似乎因鄭的發言包括歧視同志言論，遭到網友撻伐，引起鄭聚然不滿，甚至揚言提告。

曾玟學回應，由於議會現在尚無直播，他將自己的所有質詢片段公開上網，是對職權以及人民負責，且為避免單方面扭曲鄭議員的意思，於是將雙方發言片段完整公開，「大家就各自不同的立場討論議題，本就是民主的常態，議員在議事廳的發言，更是可受公評。」

陳為廷在臉書上分享曾玟學的質詢影片及貼文，直呼「狂。第一次看到這種腦（惱）羞提告。」他認為：「議員的質詢影片上網供大眾檢視是天經地義，這位（鄭聚然）議員到底是憑什麼覺得自己的發言要公開，還要先經過他同意？」陳為廷並請大家轉貼：「他愈是不想讓人看，我們就讓更多看到這些人到底講了什麼。」

不少網友看了曾玟學貼文，留言「謝謝您！您做的很對！」、「每個字都看得懂，但我還是不懂他在說啥一樣」、「一公開透明，那些黨國結構的老藍男就嚇到閃尿了」、「我覺得鄭先生的發言毫無邏輯而且見笑轉生氣」、「連中文都講不好了還能當議員，一直在那邊一樣一樣，到底在一樣什麼鬼」、「沒辦法，不錄影他們不能好好回答」等。

曾玟學臉書全文

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