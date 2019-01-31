香港賽馬會打臉稱「未派代表到高雄」 韓市府這樣回應…

2019-01-31 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（30日）的市府活動行程中，載明「香港馬會來訪」，指出香港馬會派人拜會韓國瑜，不過，香港馬會發言人卻表示，並沒有派出任何馬會代表到台灣。對此，高雄市政府新聞局長王淺秋澄清，是行程表述不夠完整造成的誤解。

韓國瑜上任前曾說，「現任香港賽馬會長是台灣人，會請觀光局長接洽」，結果網友指出香港賽馬協會「根本沒有會長」，而且董事「全是香港人」！事後也證實韓國瑜口誤，他所指的賽馬會長黃至剛雖曾來台灣求學，但並非台灣人，而且已退休。

高市府昨天的活動行程中載明「香港馬會來訪」，不過香港馬會卻發出聲明，「馬會知悉有台灣媒體引述高雄政府官員，指馬會派遣代表團與高雄政府會面」，嚴正澄清指出「該報導並不真確，馬會並沒有派出任何代表與任何高雄官員會面」。

根據《蘋果》報導，市府提供的訪賓名單中，林雋軒是前香港賽馬會董事，而被市府指稱是馬會成員的唐乃勤，名片頭銜卻是香港一家地產集團董事總經理，並無馬會相關頭銜。

對於香港馬會的回應，高雄市新聞局長王淺秋說，事實上，訪賓未自稱代表馬會，至於市府先前的活動預告載明「香港馬會來訪」，應該是行程表描述不夠完整，而造成的誤解。

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