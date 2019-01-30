台上韓國瑜宣布助清寒 這立委飲水思源已默默捐了17年

2019-01-30 19:25

［記者黃旭磊／高雄報導］韓國瑜宣布贊助學子就學，引起眾人鼓掌稱賀，而就在宣布前，台下有位立委已經連續17年贊助弱勢就學，並未引起太多注意。

韓國瑜今天（30日）出席「港都聯合助學暨展翅工程服務方案」相見歡活動，與受助學子鄭憶臻、梁詠筑合影，感謝各界於新學期贊助250萬5000元助學金，並宣布他將每年捐助1名高中生1萬元、2名國中生各5000元。

會場香蕉碼頭河邊餐廳聚集280名清寒學子與認助人吃年菜，李昆澤顯得低調，從高雄市議員任內起，他每年過年前參加助學餐會，自認像回家一樣，勉勵認養童，人生是長遠賽跑，成敗及選擇都靠自己，不要放棄，有能力就要幫助別人。

李昆澤說，他出身三級貧戶家庭，看到幾百個稚嫩臉龐，就想到領紅包、白米及棉被歲月，渴望關愛與成長。

7歲喪父，李昆澤年幼時經家扶中心安排，長期接受美國1名暱稱「比爾哥哥」贊助，國中畢業後考上省中，為照顧年幼弟妹及寡母（總統府秘書長陳菊胞姐），放棄學業，白天到電器行當學徒，晚上念補校，還曾任水電工賺錢養家。

李昆澤說，年幼曾寫信感謝「比爾哥哥」，擔任民代後，17年來持續贊助3名清寒學子就學費用，自己援助的妹妹也寫信來致謝，心情很是複雜，再冷的寒流也感溫暖。

高雄市社會局代理局長謝琍琍、高雄市慈善團體聯合總會長蘇金樹呼籲，各界參與讓清寒學子看見希望，善行永不停歇。

港都聯合助學方案23年來，累積助學金超過6000萬元，協助6200多名清寒學子繳學費度難關，受助學子鄭憶臻今年錄取國立台北藝術大學電影創作系碩士班、梁詠筑去年入選中華女子棒球隊，曾全世界第2名佳績，代表向各界致謝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/