搭高鐵被罰補票價 蘇貞昌讚：見識到「規矩」和堅持

2019-01-30 19:39

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長蘇貞昌今天下午在交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人陪同下，參觀台灣高鐵位在桃園站的行控中心，並自曝第一次擔任行政院長時，帶著媽媽搭高鐵「很方便」，院長卸任第二天媽媽再搭高鐵「（工作人員）就要看媽媽的證件」，後來他接任民進黨黨主席，因為搭高鐵遇驗票沒帶身分證結果被罰款，「雖然我很好認，但是（高鐵）一定要看證件」，也因為沒證件，當場乖乖繳了罰款，這些過往讓他見識到高鐵的規矩，他也支持這樣的規矩。

高鐵公共事務室會後解釋，基本上持優惠票種搭高鐵的乘客都要出示證件，如果沒有證件，會請乘客補足票價差額。

蘇貞昌強調，他講這兩個故事，只因為見識到高鐵訂的規矩，而且嚴格執行，這樣的效率和堅持讓高鐵具有一定的水準，能有這樣的堅持而不是馬馬虎虎，讓國內外旅客見識到台灣高鐵的效能和水準，也等於提升台灣的水準。

蘇貞昌還說，台灣高鐵應該謝謝民進黨，因為當年高鐵被說成「破銅爛鐵」，在民進黨執政下努力，高鐵才能興建，高鐵通車時他任行政院長，也最常搭高鐵，因為到從台北到左營站再轉車往屏東很方便，以前讀大學屏東到台北交通要花13小時，高鐵通車後他感受高鐵的便利，現在「我又來了啦」。

蘇貞昌一行，在高鐵董事長江耀宗陪同下參觀高鐵行控中心，蘇貞昌稱讚高鐵清淨、便利，並指出春節期間是高鐵營運最尖峰的時段，負擔一定很重，但是高鐵讓南來北往的旅客感受方便，他感謝高鐵全體員工的幫忙。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/