香港賽馬會否認接觸 韓國瑜仍認真：可增稅收3千億

2019-01-30 19:40

首次上稿 19:13

更新時間 19:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜今天下午初次會見「香港馬會來訪」人士；韓國瑜強調，未來可考慮採運動彩券模式，若成功推動賽馬，預估可帶來2700億到3000億稅收；但傳出香港賽馬會否認派人來高雄，市府事後解釋，今天拜訪的是前香港馬會成員。

高雄市長韓國瑜力推賽馬場，強調4月將提出周邊配套送議會審議，前香港賽馬會成員董事林雋軒等人今天在前立委鄭逢時陪同下拜會韓國瑜，雙方就香港發展賽馬的經驗，討論高雄引進賽馬的可能性。

高市府29日預告的行程中，曾寫明「香港馬會來訪」，但韓國瑜今天先說明，訪客其實是馬會前董事，根據市府提供的訪客名單，林雋軒是前香港賽馬會董事，另一人唐乃勤名片上的頭銜是香港一家地產集團董事總經理，並無馬會相關頭銜。

有媒體事後詢問香港賽馬會，發言人證實，並未派出任何代表到台灣。對此，高市府強調，今天拜訪的訪客是「前」香港馬會成員。

韓國瑜會後受訪時說，他認為，高雄要推動賽馬最重要的就是法律，香港賽馬是規範在特許事業裡面，高雄要推動賽馬，要從國內的法律尋求突破。

韓國瑜表示，香港馬會直接就業人口有2萬8000人，未來高雄推估直接就業約可達9萬6千人左右。此外，香港馬會上繳香港政府以及用於社會福利，一年大概1000億元，依照這個規模類推，高雄推動賽馬如果真的成功，應該可以產生2700億到3000億左右的稅收，並帶動周邊8大產業鏈，例如婚紗、餐飲、農作物等，還能為高雄這個城市帶來很多樂趣。

不過，高市法制局長曾表示台灣舉辦賽馬，將牴觸《刑法》及《動物保護法》，對此，韓國瑜說，推動賽馬最重要的是法律，如何突破法律？他認為可採取運動彩券方式，目前運動彩券也有博弈的成分，未來經過市議會審查，並請立委幫忙時，可能分好幾種版本，例如博弈賽買、娛樂賽馬等。

韓國瑜也提到，杜拜的賽馬沒有博奕成份，也造成轟動，考量市場及接受度，未來也不排除舉辦沒有博奕色彩的賽馬盛會，讓全民開心買票入場，觀看前所未有賽事，這也是可以辦理的方式。

韓國瑜說：「是不是可以運動彩券加一項賽馬，解決法律問題，會與議會共同討論。」

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