新北總預算審查卡卡 民進黨團批：官員一問三不知

2019-01-30 21:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會定期會明天將閉會，但今年度總預算案到現在都未完成二讀，其中，爭議大的包括明天將審查的民政局補助各公所辦理的里鄰長及巡守隊聯誼活動費用，另外，工務局、水利局、城鄉局等單位的預算，連二讀審查都還沒開始；另一方面，觀光旅遊局長張其強今天答覆市議員周雅玲質詢未來觀光推動方向時表示，推動金山中角沙珠灣成為衝浪基地，已跟中央完成工作分配，約一年可看到具體成效。

今天會議一開始，民進黨團總召何博文率先反駁議會延宕預算審查的質疑，指從1月14日預算審查至今，官員答詢一問三不知，提供給議會說明前瞻預算的資料「也只有一頁A4紙」，都在議員不斷要求下才陸續提供；他強調，審查預算是民意代表天職，在市庫負債累累的情況下，在野黨認真監督審議預算，是替人民看緊荷包，且市長侯友宜上任後並未提出新的重大工程計畫，更無延宕重大建設的情形。

副市長吳明機表示，尊重議會審查預算的權責；很多首長去年12月25日就職後，1月中就到議會備詢，雖說市政沒有蜜月期，但的確有些部分還不是很上手，會要求官員盡快上手，在資料提供上，也會在改進。

此外，審查觀光旅遊局預算時，市議員周雅玲關切新北市未來整體觀光推動發展方向，觀旅局局長張其強表示，將朝更精緻的「小鎮旅遊」發展，帶動在地經濟，從過去「到此一遊」的型態，讓觀光客願意住上一、兩晚，留下來消費。

張其強也提到，日前行政院長蘇貞昌與市長侯友宜共同視察北海岸中角珠沙灣，希望推動成為衝浪基地，市府與中央交通部觀光局已召開兩次以上會議，初步就工作分配達成共識，估計1年後，可看到具體成效。

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