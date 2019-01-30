韓國瑜就是要賽馬！高市觀光局：城市要勇於作夢

2019-01-30 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30）日接待從香港賽馬會退休的受薪董事與房地產開方商，韓國瑜在會談結束接受媒體聯訪時表示，賽馬場若引進高雄，預估可以替9萬6000個創造就業機會與龐大稅收；高市觀光局長潘恆旭也指出，「城市要勇於作夢」，他認為，香港賽馬發展成熟，氣候也與高雄相近，市府應先試將成功經驗引入高雄。

綜合媒體報導，韓國瑜表示，他特別詢問了香港相關法律，賽馬被歸在特許事業，因此他希望台灣未來在法律上能突破限制；韓國瑜也強調，賽馬在香港創造了2萬8000人的就業機會，若未來高雄推動賽馬，預計就業人數可達9萬6000人，預計可以帶來2700億到3000億的龐大商機，並帶動餐飲、投注站等八大產業收益，「將替這個城市帶來很多樂趣」。

韓國瑜表示，賽馬能夠帶動高雄市，「讓高雄市有很多樂趣，變得活潑」，他認為，「香港沒有賽馬會很悶」；潘恆旭今天也說「城市要勇於作夢」，他認為，香港賽馬會在娛樂賽馬，博弈賽馬發展成熟，且氣候與高雄相近，高市府會試著將成功經驗引進高雄。

潘恆旭透露，香港賽馬會這次是禮貌性拜會，高市府會觀摩成功經驗討論利弊，並提出多種方案供市民決定，並經過議會審議達成共識後，才會推動。

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