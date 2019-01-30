提拔40歲以下年輕人 國民黨推薦名單供縣市長拔擢

2019-01-30 19:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，追認中常委林榮德等人提案，未來將大利拔擢40歲以下年輕黨員擔任國民黨執政的縣市政府、立委、議員助理。國民黨農曆年後也將進行新媒體專案，讓各地青年民代於媒體露出，為2020年大選發聲、輔選。

國民黨文傳會代理主委程美華轉述，中常會今追認林榮德等中常委提案，關於晉用有志同志擔任助理或秘書，通過未來會大力拔擢40歲以下年輕同志，先去擔任國民黨黨執政相關同志的縣市政府、立委、議員助理。

國民黨組發會報告指出，青年部、縣市黨部及活水營等3單位審核擇優的40歲以下青年共有95位，推薦名冊已提供至15執政縣市及縣市黨部、青年議員，供其參考聘用。

國民黨組發會也表示，青年發展委員會已規劃農曆春節前後分北、中、南、東等4區辦理青年議員分區聯誼，並自3月起展開新媒體專案，讓各地青年民代得於媒體露出，為國民黨2020年大選發聲及輔選。

此外，中常會也通過中常委李昭平、呂學樟等人提案，提及立法院黨團加強監督四大基金操作情況，希望立院黨團能夠邀請勞動部針對勞保年金績效差、損失慘重作專案說明，提出改善方案。

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