政壇颳「網紅」風 徐耀昌開直播煮年菜

2019-01-30 18:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］政壇現颳起一波網紅風潮，許多政治人物都以網路直播方式與網友直接互動，拉近民眾距離，也創造許多話題。苗栗縣長徐耀昌今日也當起網紅，於頭份市大潤發賣場內開直播，現場下廚煮年菜並推銷在地伴手禮；他笑說當「網紅」並不難，只要言行一致，將真實的一面呈現在大眾面前，也不失為宣傳政策的好方式。

年節將至，苗栗縣政府衛生局為推廣挑選安心食材、健康過年，特安排徐耀昌擔任直播主，讓他親自下廚料理菜脯黃金雞，並將料理的成品分送給現場民眾品嘗。難得看到縣長下廚做料理，許多採買年貨的民眾也駐足圍觀，直呼好新奇，更有鐵粉把握機會近距離合照。

徐耀昌說，現今從中央高層到基層都能透過網路直播方式，將政策直接告訴人民，而他認為直播為時勢所趨，可以呈現政治人物私下樣貌，並讓言行舉止公開讓人民檢視。

徐耀昌笑說，政策宣導、與民互動的直播並不太困難，只要將自己真實的一面自然表現出來，就可以拉近與民眾的距離，而且平常就面對議會直播的挑戰，只要誠實以對，相信都能達到很好的溝通效果。

徐耀昌「徐耀昌加油讚」臉書粉專直播影片：

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