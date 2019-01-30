桃園社宅動土 蘇貞昌笑稱：鄭文燦當建商一定大賺錢

2019-01-30 18:53

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市中路四號社會住宅今天下午2點舉行動土典禮，由行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦共同主持；蘇貞昌致詞時也開玩笑地表示，鄭文燦不僅市長當得好，房子也賣得特別好，當市長這麼點薪水太委屈了，如果蓋房子當建商一定大賺錢；鄭文燦強調，至今編列45億元住宅基金，是全國最大手筆縣市，也感謝中央對12個基地補助65億元。

蘇貞昌致詞時表示，桃園市是六都中最年輕的城市，也是台灣人口移入最多、最快的城市，由於移入人口增加、年輕人多，住宅需求甚大，社宅是蔡英文總統、鄭文燦的政見，桃園市的社宅也是從鄭文燦上任後才開始推動，鄭文燦不僅兌現政見、而且積極行動成立住宅處、設立住宅基金、還到處找地，而且利用各種多元方案，符合多元族群需求面面俱到，而且社會住宅內容考慮周詳，讓住的人真的達到不只是住者有其屋，還很舒適、非常好。

蘇貞昌也開玩笑說，鄭文燦不僅市長做得好，賣起房子也特別好，實在做市長還這麼點薪水太委屈，如果蓋房子做建商一定大賺錢；話鋒一轉，蘇貞昌也說，鄭文燦行銷桃園、行銷城市都是一流，才會受市民歡迎，也向市民道賀，恭喜有這麼好的市長，推出這麼好的政績，實現很多人溫馨的家的美夢，也祝福中路四號社宅開工成功、進度順利，祝福讓人人有其屋、桃園大發展、台灣更溫暖。

鄭文燦說，桃園是全國推動社會住宅最積極的縣市，至今編列45億元住宅基金，目前規劃的16處住宅可推出4700戶，也感謝內政部補助65億元及協調取得國防部土地。

中路四號社會住宅基地面積共1933坪、將興建3棟分別為16到19層樓、地下3樓的建物，將提供350戶社宅，另有公托中心、非營利幼兒園、青創中心、市民活動中心、另設置社區關懷據點定期訪視照護長者，另有店鋪及出租辦公室，提供多元生活機能。

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