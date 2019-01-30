韓粉熱情、部分媒體吹捧 韓妻李佳芬：拜託大家別造神

2019-01-30 17:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任滿月，人氣持續高漲，對部分媒體大肆吹捧、韓粉熱情支持，韓國瑜妻子李佳芬今下午受訪時感謝大家關注、稱讚韓國瑜，但也拜託大家「不要造神」！

高雄市府舉辦的愛河燈會小提燈發表會，今年有別以往，特別選在高雄長庚醫院舉行，今年小提燈「鴻運豬」首度亮相，李佳芬也受邀出席，並在高長院長王植熙等人陪同，到兒童病房將小提燈送給病童。

對於韓國瑜4、5月將赴美國哈佛大學演講，外界解讀他可能會往更高一層發展，李佳芬受訪時說，大家想像力太豐富了，只是一個學術單位邀請，沒有什麼。

另有媒體詢問，有女韓粉在臉書留言，每天關注韓國瑜的行程，比查自己的老公還勤，問李佳芬會不會吃醋？李佳芬說韓國瑜現在專心於市政，她很感謝大家的關心，但她也拜託大家不要造神！

李佳芬說，她感謝大家對韓國瑜很好，可是有點過頭，很多事情自然就好，她每天告訴韓國瑜不要頭昏了，大家的關心很好，但有時候讚美過頭了。

李佳芬說，她認識韓國瑜幾十年了，應該從頭省思一下，好像韓國瑜全身細胞都有好多優點。

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