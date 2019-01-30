陳明通直播唱河洛詩文 高嘉瑜：怎麼變「國文課」？

2019-01-30 18:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天下午開直播處女秀，找來他的台大國發所學生、台北市議員高嘉瑜「同框」。陳明通拿出「佩佩豬」玩偶，宣傳防疫非洲豬瘟的嚴重性，並表示陸委會日前推出的防治豬瘟廣告，已經有超過160萬的觀看人次。

高嘉瑜先調侃陳明通說，這幾天頻繁出現在新聞版面，拜訪高雄市長韓國瑜後，還去找台南市長黃偉哲「是不是要選總統」，陳明通則馬上回應，為了推動政務，防治非洲豬瘟疫情，他可是一刻不馬虎。高嘉瑜問是否會拜訪台北市長柯文哲，陳明通說，他曾是台北市府的大陸小組成員。

陳明通今天在直播還拿出「雅音四書集粹」 有聲書，大秀河洛語，還唱起「將敬酒」，不過，高嘉瑜問，「怎麼變國文課？」「河洛語與陸委會主委的關係是什麼？」「兩岸一家親是有道理嗎？」陳明通強調，「這是兩回事」，河洛漢文化保留最好在台灣，現在很多台灣人只會說北京話，忘記河洛文化。

行政院陸委會「大陸委員會」臉書粉專直播影片：

高嘉瑜「高嘉瑜」臉書粉專直播影片：

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