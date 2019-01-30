嘉義縣新環保局長上任 翁章梁：我親自面試來的

2019-01-30 17:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局今天舉辦新任局長佈達交接儀式，由曾任環保署水保處科長的張根穆接任新局長，卸任局長石秉鑫調任簡任秘書；縣長翁章梁致詞時說，縣府小內閣穩中求變，新局長是他經多人面試後選出的優秀人才，期許未來能為嘉義縣的土地與環保工作一同努力。

張根穆43歲，畢業於成功大學環境工程研究所，歷任桃園縣政府水務局科長、環保局科長及環保署科長，創意、點子多；今天嘉義縣佈達交接儀式中，曾任嘉義縣環保局長的參議顏旭明也到場，近3任局長在場合影，被稱為「一棒接一棒，棒棒是強棒」。

翁章梁說，先恭喜顏旭明將升任環保署處長，上任後討論小內閣人事，希望能注入新活水，經與副縣長吳容輝一同面試多人後，認為張根穆是能勝任的人才，因此邀請到嘉義縣努力，未來也請調任簡任秘書的石秉鑫一同參與環保事務工作。

張根穆說，他與翁章梁素昧平生，只有在媒體上看過，後來得知翁章梁曾在縣府擔任社會局長11年，接地氣，在面試時更聽翁章梁提及進縣府的要求就是「清廉」，他也認為清廉是環保工作首要；張根穆說，「跟著我做事會很累，但不會不開心」，希望能與環保局同仁一起努力為環保工作盡力。

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