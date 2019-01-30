張善政開直播：台灣資安要提高警覺

2019-01-30 16:44

〔記者李欣芳／台北報導〕前行政院長張善政今天開直播，邀請和沛科技創辦人翟本喬、電腦駭客工程師陳盈豪直播談資安，張善政表示，因為對岸有個「老大哥」，讓台灣成為資安事件的匯集點，大家應該要提高警覺！

張善政表示，台灣有一個非常特別的處境，因為對岸有個「老大哥」（指中國大陸），對台灣常「毛手毛腳」，並面臨世界上各種駭客攻擊，甚至前陣子晶圓代工廠龍頭台積電也發生資安問題。

張善政日前在臉書發表對工研院等禁用華為手機的看法，遭到網友批評。張善政承認對資安實務認知不足，他決定邀請留言批評他按讚數最多的網友跟翟本喬在今天開直播對談。

張善政今天在直播時表示，以前政府曾要求微軟提供原始碼（source

code），當時微軟抗拒了一陣子，並舉辦研討會介紹微軟如何做資安，最後還是提供原始碼。但這項作法後來沒有延續，因為實務上有難度。

網友提問台灣該如何強化資安，翟本喬表示，首先是民眾要提高自覺性，例如資料一定要有備份，其次是自己是否擔心資料被洩漏出去，如果擔心的話，就永遠不要放在網路上，可以存在隨身碟裡比較好。

翟本喬建議，民眾可明確區分工作用和娛樂用的設備，例如工作用的設備就不上臉書、不看YouTube，只裝工作用的軟體。娛樂用的設備就可以什麼軟體都安裝。

陳盈豪指出，其實手機系統的漏洞一直都有，一旦被駭客取得最高使用權限（Root），其他所有App的資料都會被取得，駭客甚至可以找到受害者Gmail裡的文字和LINE文字訊息並回傳給駭客。如果使用者對手機系

統有疑慮，只能看使用者是否願意相信手機製造商不會做壞事。

直播時開放網友提問，有網友問，某位現任中央政務人員/公職人員在一次非官方的教學活動時，帶了一台華為的無線基地台開無線網路給大家用，這樣會有資安問題嗎？陳盈豪的答覆是「肯定」。

不過，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政府機關已禁止使用中國華為產品，包括無線基地台，至於是否是私人自行購買供大家當場分享，由於網友並沒有指明是何人在何時做此事，因此很難進一步評論。

張善政「張善政」臉書粉專直播影片：

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