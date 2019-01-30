民進黨將提新決議文 立委初選後與社會「大對話」

2019-01-30 16:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨接受媒體訪問提出，民進黨不排除提出新的決議文。民進黨秘書長羅文嘉今於中常會後表示，為了因應2020年新的局勢，包括卓榮泰主席和中常委都認為，民進黨應該要有全新面貌，因此，除了過去的決議文，樂見能依照新的局勢，提出新的決議文，跟社會做新的對話和溝通。卓榮泰則說，今年立委初選提名後，民進黨會進行和社會的「大對話」。

民進黨發言人林琮盛會後轉述，卓榮泰於民進黨中常會上說明，這個構想來自於政策的路線大辯論，以及中常會中桃園市長鄭文燦提出的執政興革會議。他認為，今年選舉過程中，民進黨要有大戰略，也就是共同主張、共同訴求、恭同政見，這3種東西該如何形成，形式上可以討論。

卓榮泰說，民進黨過去在重要選舉年中，有形成幾次決議文，包括台灣前途決議文、正常國家決議文、族群多元國家一體決議文等，都為民進黨選戰過程中，立下對社會對話必要內容。

今年立委初選提名後，民進黨會進行和社會的「大對話」，什麼時間、方式、做成什麼結論，都必須向中常會提出具體說明和議案再進行。結論無論是什麼形式，都會是民進黨今年下半年度工作很重要的行動準則。

羅文嘉會後表示，為了因應2020年新的局勢，常會中，包括主席和中常委認為，民進黨應該要有全新面貌，與社會對話溝通，因此，除了過去決議文，樂見能依照新的局勢，提出新的決議文，跟社會做新的對話和溝通。內容方面，不限於任何議題、時間不限。民進黨要與社會更多對話，若是能把共識建立起來，以決議文形式，讓外界知道民進黨2020年對一些議題的看法，也更負責任、清楚及完整。

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