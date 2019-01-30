蔡英文春聯很受歡迎 行政院中辦已快發完

2019-01-30 16:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕春節即將到來，很多民眾會對索取政治人物的春聯，行政院中部聯合服務中心發放總統蔡英文的春聯及紅包日前已發光，目前已加碼，但數量不多，另外，新科民進黨市議員張家銨服務處除了放置前台中市長、交通部長林佳龍的春聯外，也有很多選民反映要拿蔡英文的春聯，可能太過搶手，蔡英文的春聯昨天下午才到，但到量也不多，要拿要快。

春節再過幾天就來臨，很多民眾除了會拿傳統春聯外，也會拿政治人物的春聯，但會依民眾的政黨屬性而定。

總統蔡英文是國家元首，雖然是民進黨籍，也有中間選民想要拿總統蔡英文的春聯及紅包，因此行政院中部聯合服務中心放置的蔡英文的春聯及紅包都被民眾索取一空，中心日前加碼，目前雖然還有，但數量已不多。

民進黨市議員張家銨的服務處除了放置林佳龍的春聯，已被索取一半，還有選民要索取總統蔡英文的春聯，張家銨向總統府反映，可能是太搶手，蔡英文的春聯直到昨天才來送到服務處，但數量也不多。

此外，張家銨也發放自己做的紅包袋，很受歡迎，數量有限，索取要快。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/