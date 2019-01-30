美國10位參議員共同提案 支持台灣重獲WHO觀察員

2019-01-30 15:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼美國眾議院於22日通過支持台灣參與世衛組織（WHO）案後，美國參議院軍委會主席暨參院台灣連線共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）也於美東時間1月29日領銜提出相對應參院法案（S. 249），要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲WHO觀察員身分。

該法案由殷霍夫領銜，並獲另一位參院台灣連線共同主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、參議員柯寧（John Cornyn, R-TX）、魯比歐（Marco Rubio, R-FL）、布朗（Sherrod Brown, D-OH）、馬基（Ed Markey, D-MA）、卡西迪（Bill Cassidy, R-LA）、蒲茲曼（John Boozman, R-AR）、藍克福（James Lankford, R-LA）與曼欽（Joe Manchin, D-WV）等，共10位兩黨參議員共同提案。

法案中指示美國國務卿制定策略，以使台灣重新獲得在WHO中的觀察員地位。

外交部今天發布新聞稿表示，誠摯感謝美國國會再度採取行動力挺我國參與國際組織，也指出多位議員共同提案，凸顯美國國會不分黨派對我的堅定支持。

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