林姿妙「不能為喝牛奶養頭牛」 拷秋勤：卡卡姊瞎掰

2019-01-30 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣蘭陽戲劇團今年度1180萬預算被縣議會刪除，面臨收攤窘境，文化局近日向中央申請，並獲200萬補助支持。縣長林姿妙昨在縣務會議上表示，留住文化是縣府責任，劇團也要自我打拚，不能「為了喝牛奶而養一條牛」。對此，臉書粉專「拷秋勤 Kou Chou Ching」也回應此事。

拷秋勤在文中表示，投給車輪黨下場是找藉口斷根，「抹去台灣文化、洗入統戰思考」，並狠批「只要錢，不要深植培育文化，短視近利」。

拷秋勤在文中指出，若連公文都看不懂的「卡卡姊」「瞎掰」別為杯牛奶養頭牛，「台灣人也可以不要為中華殖民流亡政權，養車輪鬼島9.2嗎？」

拷秋勤在文中接著提到，「宜蘭人也可以不要養一個連基本公文都看不懂的縣長嗎？」並比喻「諧星就是諧星，講話都跟喇叭一樣」。

本報昨報導，林姿妙提及，把文化留住是縣府責任，但劇團也得為自己打拚，不能「為了喝牛奶而養一條牛」，並裁示縣府會極力協助運作，不過其也要「自助人助」，爭取更多演出機會、管道，近日將邀劇團成員討論未來理念與想法。

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