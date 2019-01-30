綠營虧豬隊友露餡謝龍介成總統選舉棋子 謝團隊駁無稽

2019-01-30 13:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨在2020總統大選出現「4個太陽」，彼此競爭拚大位，如今傳出連台南議員謝龍介都捲入。民進黨南市黨部表示，郝龍斌和高思博2名豬隊友意外揭露謝只是藍營總統內戰中被犧牲的棋子；對此，謝團隊回應，無稽之談不予理會。

謝龍介參選立委補選以來強打「經濟牌」，從年初帶團至中國賣水果青菜，昨日更預告年後將與高雄市長韓國瑜同台，一起行銷台南優質農產品，各種動作搶攻農、漁民票。

不過，民進黨南市黨部執行長蔡麗青質疑，謝參選根本不是要幫農民拚經濟，郝龍斌、高思博這2個豬隊友，日前意外揭露謝參選真正原因，就是為了國民黨內有意角逐總統選舉的候選人鋪路，也成為藍營高層為了角逐總統大選內戰而犧牲的棋子。

蔡麗青強調，謝龍介立場搖擺不定、在藍營高層之中左右逢迎，過去謝龍介長期被視為前總統馬英九的「馬友友」，也曾被傳出與高思博不合，現在又與吳敦義同聲唱和「九二共識」，實在不知道謝究竟為了哪位國民黨高層而戰，但確定謝不是為農民而戰。

對此，謝龍介競選團隊發言人歐宇婷反批，民進黨陣營想用見縫插針的手法，希望製造國民黨內部分裂，相關手法大家都已經很了解，這種無稽之談的指控，競選團隊不予理會回應，民進黨應該把政治口水轉換成拚經濟能量，如果真心愛台南，就要為台南的經濟發展努力。也呼籲台南鄉親若不想再聽幹話，3月16日就不要投給口水戰的民進黨。

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