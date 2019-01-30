于右任墨寶「回娘家」 史博館借展監察院

2019-01-30 13:08

〔記者謝君臨／台北報導〕曾擔任監察院院長34年之久的知名書法家于右任，其典藏在國立歷史博物館的「陸游黃州詩」及「國父嘉言」兩組書法作品，今「長期借展」監察院。監察院長張博雅表示，適逢2月2日院慶日前夕，非常開心「于老」的作品能夠「回娘家」；史博館館長廖新田則盛讚，「于老」的書法成就為世人所公認。

于右任擅長草書，除了從事研究與整理，也致力於標準草書的書寫與推廣。本次借展的書法作品共計2組（5幅），1組為4聯屏的「陸游黃州詩」，包含「遊山西村」、「入黃州」、「夜觀月」三首草書，另1組則是單屏的「國父嘉言」，均為于任職監察院長期間所完成的書法作品。

張博雅表示，監察院成立於民國20年2月2日，于右任在當天宣誓就職院長，一直擔任到民國53年11月，于對書法非常有研究，不只是書寫，也從事推廣，于的草書最為世人欣賞。本次的兩組作品，是于在民國44、45年寫的，從當時就掛在監察院直到101年，才被送到史博館。

張博雅說，這是非常珍貴的國有歷史文物，且是在監察院完成的，監察院身為一個歷史古蹟，卻沒有任何一件古文物存在院內，所以希望史博館能將「于老」的作品送回做典藏的展出，歷經幾次交涉，才以最合理的方式長期借展。

廖新田指出，本次借展兩年一期，典藏組固定每隔一季就會至監察院查看作品，也衡量監察院原本放置的位置，其溫度、濕度、光線是可以的，在專業的考量下才借展。作品屬於國家財產，史博館有責任對這些財產進行盤點檢視，並協助監察院進行文物保存，也要求監察院在看護的過程中負起責任。

廖新田說，本次借展是希望開啟「無牆博物館」政策，而不是把作品關在一個白色方盒子裡，也符合史博館在2021年開館後，能夠跟民眾、各單位長期、密切、接地氣的接觸，符合未來政策及文物保存原則。廖並強調，史博館重視的是作品的value，而非price，以國家珍貴文物的角度，希望作品有更多的公共性。

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