追思江丙坤 國民黨、工商界大老哀戚

2019-01-30 12:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會前董事長江丙坤去年底過世，今天在台北國際會議中心舉辦追思紀念活動，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前國民黨主席連戰、前副總統蕭萬長等國民黨大老出席外，台積電前董事長張忠謀、工業協進會理事長林伯豐等人也現身追思會。

吳敦義受訪時一度哽咽，他表示，江丙坤相當傑出、學養深厚、對國家經濟發展貢獻，是非常了不起的人，尤其在最後階段，擔任海基會董事長期間與對岸簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議），讓台商在中國得以獲得保障，並受到妥善的人身安全照顧。

吳敦義說，江丙坤代表中華民國政府海基會同中國海協會，在兩岸和平穩定發展下，總共簽署23項協議，對於兩岸和平穩定發展做出非常了不起的貢獻。吳在稍後致詞時也指出，能有江丙坤這樣堅貞、出色能為國貢獻的黨員，他要獻上最至誠、至高的敬意，也希望江能夠繼續庇佑國民黨與中華民國。

張忠謀受訪時表示，他與江丙坤是多年朋友，得知他突然過世的消息感到十分震驚，江為台灣做了許多貢獻，紀念會非來不可。

林伯豐指出，江丙坤是他十分尊敬的兄長，過去在三三會深受江指導，工商界十分感念，江是非常有智慧有親和力的兄長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/