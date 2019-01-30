服務處打造年味 蘇巧慧賀金豬年「守護台灣豬」

2019-01-30 12:30

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆春節將至，立法委員蘇巧慧在樹林、鶯歌、新莊的服務處結合地方特色，打造創意年節氣息。蘇巧慧表示，為了響應金豬年「守護台灣豬」，鶯歌服務處就率領率領著三隻分別代表「春」、「福」、「吉」的可愛小豬，在人多的鶯歌車站前向鄉親與遊客拜年，也邀請大家一起守護可愛的台灣豬。

樹林服務處部分，蘇巧慧說，火車是樹林人重要的通勤工具，也是大家共同的記憶，其中樹林車站與山佳車站還都是百年車站，因此設計了Q版列車長，結合樹林知名的戶政事務所櫻花美景。

蘇巧慧說，新莊西盛服務處的空間雖然較小，但設計一樣發揮創意；特別是新莊西盛地區的光華國小跟民安國小都是民眾平時運動的好去處，但前幾年因為年久失修，操場早已凹凸不平，積極爭取建設後操場終於在去年完工，所以在服務處的佈置中加入時常獲得佳績的民安國小棒球隊。

許多民眾看見服務處的新造成都相當喜愛，蘇巧慧說，每到年節都會發揮創意，就是要讓地方的特色被更多人看見，歡迎大家經過時可以到服務處泡茶聊天，也將滿滿祝福傳遞給路過的市民。

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