韓國瑜訪美為總統大選鋪路？他這麼回答

2019-01-30 12:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在台灣政壇，想要挑戰總統大位者，必要的功課之一就是到美國參訪，高雄市長韓國瑜確定今年4、5月到哈佛大學演講，外界解讀他也列入總統競逐梯隊？對此，韓國瑜今天受訪時強調「這想太多了，沒有這回事」。

針對訪美一事，韓國瑜今天上午親自說明，他說，大概1個月前、剛上任不久，有5位美國波士頓來的教授來訪，聊得非常愉快，當場就提出邀請他4、5月到哈佛大學費正清學院，對學生進行做一場演講，為什麼要4、5月？因為6月以後，學生就放暑假，他聽了也欣然接受。

韓國瑜說，這些教授希望了解2018年台灣地方選舉後，台灣政治現況與政治結構的改變，到底會帶來什麼深遠的影響？但其實他很講的題目是，2018年台灣地方選舉後，到底台灣人民想要什麼？透過這場選舉，人民傳遞什麼訊息，5個教授非常認同。

韓國瑜表示，此行除了演講，有機會去看看僑胞，僑胞都很熱情，「紐約、洛杉磯啊，看僑社的安排」，跟僑胞分享經驗，向僑胞報告現在高雄市的情況，也歡迎僑胞來高雄投資與觀光。

至於外界最關心的，韓國瑜美國行是否與2020選總統有關？他回答說：「這想太多了，沒有這回事」，純粹就是5個教授誠懇、好奇，邀請他對學生進行的演講，「非常單純，不要聯想太多」。

針對2月有朱立倫、3月有柯文哲、吳敦義等角逐總統大位的政治人物，都將陸續訪美，韓國瑜的看法如何?他說：「我不曉得他們是誰邀請去的，但我的邀請是很單純的」。

至於此行是否會與美國官員碰面？韓國瑜強調「沒有，就是純粹學術演講」，他強調，哈佛大學費正清學院是專門研究對華政策，是跟學生做一場演講，沒有別的。

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