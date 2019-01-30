全部平反！促轉會：5/31辦第三波有罪判決撤銷公告儀式

2019-01-30 12:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政治犯王錫和因糖廠同事傳一張便條紙叫他「快逃」，莫名被國民黨政府當成匪諜抓去感訓，行政院促轉會今年1月審核通過為其平反；此外，今年5月31日促轉會也將舉辦第三波「刑事有罪判決撤銷公告儀式」，為所有受補償或賠償過的二二八事件、白色恐怖政治案件之不法判決，全部予以撤銷公告。

據促轉會清查，關於二二八事件、白色恐怖賠償案、戒嚴時期人民受損權利回復案件，共1萬3401件，去年首波及第二波撤銷公告儀式，總共已處理2775人，剩下1萬多筆政治案件，將於第三波全面撤銷有罪罪名。

促轉會發言人葉虹靈受訪表示，預定5月31日舉行「刑事有罪判決撤銷公告儀式」，過去領過補償或權利回復的政治受難者，罪名會在最後一波儀式公告撤銷完畢，至於王錫和案屬促轉條例第6條第3項2款案件，委員會議已審查認定為不法判決，也納入5月撤銷名單。

促轉會調查發現，王錫和所受台灣省保安司令部的有罪判決，嚴重違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則。王只因為一張「被檢舉」紙條就被抓去感訓，連「檢舉人」玉井糖廠員工黃克繩都不確定王是不是共產黨，兩人僅是有一起打過球的關係。

委員指出，王錫和牽涉到「台南市工委會玉井糖廠支部曾福禮案」，一位共同被告黃克繩當年聲稱自己密報情治人員糖廠內有可疑組織，且為避免曝光，寫一張便條叫一起打球的朋友王錫和「快逃」，以為可脫免密告嫌疑。

保安司令部認為黃克繩密報，是為引開情治人員注意，用以掩護自己共產黨員身分，照樣判決黃犯下參加叛亂組織罪。王錫和因黃所寫便條被認定「顯已受黃克繩影響」，命令感訓。

委員表示，依「檢肅匪諜條例」的匪諜定義是「懲治叛亂條例所說的叛徒」或「與叛徒通謀勾結之人」，「懲治叛亂條例」第二條規定，只將犯著手實行叛亂罪的人稱為叛徒，不包括黃克繩觸犯的第五條參加叛亂組織罪。

「黃克繩不是叛徒，王錫和也就不是與叛徒通謀勾結之人！」委員強調，照王錫和當時說法，他只是平常會與黃一起打球、買東西，判決濫行擴張解釋「通謀勾結」，而感訓處分在改造受處分人思想，嚴重侵害思想自由與人性尊嚴。

委員指出，黃在審判中表示，他不知道王是不是共產黨員，除那張便條外，完全沒有其他證據可證明王是匪諜，當年判決違反證據裁判原則，促轉會審查後予以平反。

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