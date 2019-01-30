政院年後啟動中正紀念堂轉型討論 林萬億：不預設立場

2019-01-30 11:34

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動轉型正義，有關中正紀念堂的轉型處置方式，文化部去年底已將2個方案提報行政院待核定，兩方案都不涉及拆除中正紀念堂，政院將在農曆過年後正式啟動中正紀念堂轉型的跨部會討論。負責此案的政務委員林萬億今天受訪時表示，正在安排跨部會協調會議，農曆春節後將邀文化部、促轉會等機關進行跨部會協調，政院對中正紀念堂轉型「不預設立場，也沒有設定時間表！」

涉及敏感議題，林萬億強調，有關中正紀念堂的轉型，需要進行社會對話，未來除了跨部會的討論與對話外，也有可能邀民間等社會團體進行對話。

林萬億表示，文化部呈報的2個方案包含許多建議做法與細節，但是沒有拆除中正紀念堂的建議，兩套方案主要是轉型後功能內涵的差異與配套措施的不同，至於前副總統呂秀蓮建議，應將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館，林萬億說，文化部去年收集資料時也有人提出這項建議，這建議已經包含在文化部所提的方案之中。

林萬億說，過去政府部門間沒有討論過中正紀念堂轉型議題，所以也要收集各部門的意見，「看看怎麼處理」。

林萬億指出，中正紀念堂轉型一案不僅涉及跨部會，更可能牽涉跨院協商，因為之前曾有人建議將立法院遷至中正紀念堂，若涉及立院部分，行政院也要和立法院溝通、瞭解想法。

據悉，中正紀念堂轉型主要是朝展覽空間進行規畫，由於政院處理此一敏感議題，需要一段時間，因此，將不會很快就定案，此外，林萬億說，中正紀念堂所在地屬台北市，轉型之後的安排也需要台北市的看法。

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