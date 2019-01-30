下令員工穿「我愛台鐵」背心拍影片 工會：台灣鐵路戒嚴局！

2019-01-30 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵為凝聚向心力，要求員工穿上「我愛台鐵，安全第一」的紅背心，被砲轟是在作秀，對此台鐵產業工會除了召開記者會痛批，更於臉書貼出內部群組訊息，台鐵疑似要求各站人員穿上背心後喊口號，拍成影片後再回傳，工會則痛批台鐵是「台灣鐵路戒嚴局」，「拒絕配合鐵路局作秀，台鐵產業工會拒穿背心」。

台鐵工會痛批，普悠瑪事件具體顯示出台鐵最缺乏的是人力、列車的料，難道買了背心就能改善行車安全？員工時常連最基本的床墊、棉被、口罩都要不到，台鐵局常說預算不足，卻可以快速採購7000件背心，「印證了台鐵的作秀與官僚」。

除此之外，台鐵至今仍積欠了員工9個多月的加班費。自政府開始實施「一例一休」以來，臺鐵未具體指定哪一天是休息日，也就沒有發放休息日加班費。產工陪同勞動檢查時，運務段長官連哪一天是休息日都講不出來，「一下說是週一、一下說是週三、一下又說不然週六好了」。此案已被台北市勞動局認定違法，欠發105年12月23日至106年9月30日的加班費，「欠錢不要欠過年，臺鐵局就應補發不應再拖欠」。

台鐵也痛批，107年11月鐵路新舊局長交接，長官穿著「我愛台鐵，服務第一」背心，

108年01月普悠瑪百日，台鐵發放7000件「我愛台鐵，安全第一」要求員工穿給旅客看，「背心做了兩次，難道是換一次局長，就要做一次新背心？」、「表示普悠瑪事件到現在臺鐵局完全不思改革，只會做表面功夫。」

而工會今（30）日更於臉書專頁公開內部群組訊息，「奉指示：請各段轉知各大站，由站長帶領同仁穿著『我愛台鐵 台鐵第一』紅背心，於適當場景高喊『我愛台鐵 安全第一，OO站 讚讚讚』，並拍攝影片於10:00前傳給秘書室新聞組翁惠平，及上傳fun台鐵臉書，謝謝」。

對此，工會嚴厲痛批台鐵根本是「台灣鐵路戒嚴局」，「拒絕配合鐵路局作秀，台鐵產業工會拒穿背心！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/