余天、鄭世維約定君子之爭 市場巧遇還一起受訪

2019-01-30 10:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立法委員第三選區（三重）立委補選將於3月16日舉行，藍綠參選人鄭世維、余天今天早上不約而同現身三重龍門市場掃街拜票，雙方更共同接受媒體採訪，笑說行程早就排好，也講好要進行一場君子之爭，余天也坦言很怕鄭世維找來高人氣的韓國瑜合體，鄭世維則說很怕蔡英文總統為余天輔選。

余天表示，行程很早就排好了，之前就跟鄭世維講好要進行一場乾淨的君子之爭，不要惡質的選舉。

鄭世維邀到不分區立委林奕華一同掃街，表示三重就這麼大，跟余天已碰面很多次，認同余天說選舉是一時的、做朋友是永遠的，要進行一場平和的、愛與包容的選舉，彼此良性競爭，得到選民的青睞後，也還是能共同為地方爭取建設和福利。

鄭世維更說，余天大哥比較年長，會禮讓他先走進市場拜票，余天則笑說，誰先都可以，雙方互相禮讓。

余天預告，蔡英文總統初一會至三重的廟宇參拜祈福，行政院長蘇貞昌則是初二來，將一同至廟宇參拜，前行政院長賴清德則尚未聯繫，會持續聯絡，不過，選舉還是要靠自己，不管找誰來幫忙，如果選民不認同，那也沒用，強調選民才是最大咖。

鄭世維先前也預告高雄市長韓國瑜站台行程，不過韓市政行程很多，雙方持續連繫中，細節會等過完年再討論。

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