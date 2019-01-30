台中市長盧秀燕腿傷 「忍痛」向市場承銷商拜年

2019-01-30 10:00

〔記者廖耀東／台中報導〕農曆新年將至，今（30日）晨一大早，台中市長盧秀燕率經發局長高禩翔等人到魚市場、果菜市場視察，瞭解物價是否平穩及貨量是否充足。但盧一到市場，即在旁人的攙扶下前進，宛如受傷人員。

原來市長盧秀燕在前一天參加一場原民會活動中，不小心拉傷右大腿，產生肌肉拉傷的狀況，出發前已噴些肌肉舒緩的噴劑，緩解疼痛。但一到每個攤位拜訪承銷商及工作人員時，仍展現十足親和力，一一與每個人握手致意，絲毫不以為意！

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