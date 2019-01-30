何志偉開嗆後又巧遇尷不尷尬？柯P：不會啦他個性很開朗

2019-01-30 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕白色力量陳思宇於立委補選中慘敗，民進黨勝選人何志偉痛批陳思宇打抹黑選戰，背後的台北市長柯文哲也放任不管，對此柯文哲反酸何志偉「選前一個樣、選後一個樣、今天又一個樣」，冤家路窄，兩人昨日又在寧夏夜市巧遇。對於是否會尷尬，柯文哲今（30）早受訪時表示：「他個性很開朗不會怎樣」。

何志偉於九合一大選前曾稱柯文哲是「髒髒包」、「比柏油還要臭還要黑」，參選立委補選時則改口稱兩人是「好朋友」，被柯文哲反酸：「好到會說我是髒髒包」。對此何志偉致歉，稱與柯文哲保持「最美好的距離」，想不到柯文哲又再酸：「他有需要的時候都會道歉」。

立委補選獲勝後，何志偉態度轉變，痛批陳思宇打抹黑選戰，背後的台北市長柯文哲也放任不管，對此柯文哲則反酸何志偉：「選前一個樣、選後一個樣、今天又一個樣」。

昨日柯文哲前往艋舺夜市、寧夏夜市發放發財金，不少民眾、攤商搶著合影、要簽名，千份發財金僅10分鐘內就被搶光，還有女粉絲熊抱柯文哲，嚇得柯文哲不敢亂動，隨扈上前連忙拉開。冤家路窄的是，柯文哲吃商圈尾牙時竟巧遇何志偉，桌上的茶還寫著「陳炳甫敬贈」，一聽到何志偉在現場，柯文哲只舉頭嘆了口氣：「吼」、「吃飯、吃飯」。

而被問到兩人見面是否會尷尬，何志偉則表示：「過去的都讓他過去啦，柯市長好像來囉，加油加油，台北市要加油」，隨即調頭就走，與柯文哲剛好錯開。

而柯文哲今（30）早視察萬大果菜、魚類批發市場，受訪被問到昨日是否刻意避開何志偉，兩人見面會不會尷尬？柯文哲表示：「沒有，老實講，我每次出去看到攝影機跟記者，常常民眾都看不太到，都被包圍了」，至於何志偉說過去就過去了，兩人見面不會尷尬，柯文哲則回應：「其實他個性滿開朗的啦，應該不會怎樣」。

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