北農又連續休市致菜價崩？柯P：有過經驗就不會再發生

2019-01-30 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕去年年初果菜市場短短20天內就休市11天，導致菜價嚴重崩盤，今（30）日台北市長柯文哲視察萬大果菜、魚類批發市場，柯文哲表示通常是事先沒有準備才會讓菜價崩盤，如果有過經驗，大部分都不會再發生。

據《蘋果》報導，柯文哲在市場向攤販拜年，也透露魚類批發市場改建工程將於年底開工，會與第一果菜批發市場一起處理。此外，這也是柯文哲首度與新任北農總經理翁震炘同台，對於是否有先與翁震炘溝通要去議會備詢，柯文哲表示事先有先跟農委會溝通，他個人開的條件就是專業、願意上議會備詢，而農委會都有同意，從學經歷來看，翁震炘是專業人士，不用懷疑。

翁震炘也接受媒體才訪，對於第一次見到柯市長是否會緊張？翁震炘表示「不會啦！」，對於去議會備詢也果斷表示：「這個沒問題」。而針對去年休市造成菜價崩盤，翁震炘表示今年已把休假錯開，春節後不會有三天連續休假的情形，就是農曆初九「天公生」休假一天、以及元宵節休兩天。

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