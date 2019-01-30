談韓流 柯P：還看不是很懂

2019-01-30 07:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜近期聲量居高不下，媒體今天問同為人氣王的台北市長柯文哲，怎麼看「韓流」和「柯流」的相似點？柯坦言還在分析中，還看不是很懂，要先知其所以然，先搞清楚模式。

柯文哲今天清晨到萬大果菜、漁類市場拜年，他受訪談到「韓流」時指出，其實還在研究，韓國瑜的速度更快，「我都開玩笑說我們從極端氣候進入極端政治」。

柯坦言最近看一些數據還滿驚訝，大概現在整個網路移動已經壓縮到兩個禮拜，一個新的風暴形成只要兩個禮拜，以前大部分都要花到快50天。

所以韓流快消退了嗎？柯則說，「你問的題目是很難的題目，在學術上要花很多時間研究。」

至於韓國瑜的網路操作模式，有沒有可效法之處？柯表示，要先知其所以然，要先搞清楚模式，坦白講到現在為止，陸陸續續在做分析，還是看不是很懂。

由於柯文哲三月底訪美，韓國瑜緊接在四、五月也會到哈佛大學演講，柯則認為還好，因為美國本來就是當今世界上最強大的國家，還有一點，美國對接受新事物的速度是最快，包括在學術上研究，像台灣的政治變化，美國一定會有相當多人力物力在研究。

媒體問柯，會不會是韓國瑜對2020有什麼想法？柯笑回，應該問他，怎麼會問我。」他也說，先後訪美每個人的時機點不同，「老實講，我只是剛好去而已。」

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