唐鳳涉家暴原因曝光 餵寵物髒水霉食稱「研究」讓女友暴怒

2019-01-30 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院跨性別政務委員唐鳳去年因和交往逾10年的K女發生口角，被控咬打對方，K女提告家暴傷害罪，而有知情人士指出，兩人爭吵的導火線是源自於唐鳳沒有照顧好共同飼養的寵物，K女問他為何沒善待寵物時，唐鳳則自稱在「做研究」。

根據《周刊王》報導，知情人士透露，唐鳳入閣後都住在官舍，兩人所共同飼養的2隻狗和7隻貓由他照顧，不過唐鳳因政務繁忙，沒時間好好照顧寵物，K女幾次去找唐鳳時都看在眼裡，心中不滿逐漸累積。某次K女去找唐鳳時，看見寵物們喝的是髒水，食物甚至還發霉，質問唐鳳為何沒有好好照顧寵物，唐鳳回她：「想進行一個『觀察動物遭受不平等待遇會產生何種反應』的研究。」結果K女一聽就抓狂，兩人大吵一架。

K女在去年5月20日走進唐鳳住處時，看到唐鳳和寵物們躺在床上，手腕帶著一個她沒見過電子產品，K女懷疑唐鳳又在進行所謂的「研究」，因此衝上去將該產品搶下，此時卻遭唐鳳咬傷脖子，K女一把將電子產品丟向陽台，沒想到唐鳳往陽台跑去，K女怕唐鳳出事，趕緊拿出手機錄影存證，唐鳳轉頭看見K女在錄影，則是推倒K女，造成K女腳部受傷。

知情人士指出，兩人爭吵後曾有多名民進黨人士勸K女不要提告，K女原本選擇隱忍，但卻又在半年追訴期即將到期前提告，推測兩人之間可能還有發生些其他事情。針對外界推論兩人爭吵原因，唐鳳則表示他和K女相處超過10年，本來就會有各種起伏，外界諸多揣測有不實之處，為避免虛耗媒體資源，因此不多做回應。

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