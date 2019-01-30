首次和翁震炘同台 柯P：學經歷來看是專業人士不用懷疑

2019-01-30 06:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天凌晨在新任北農總經理翁震炘陪同下，到萬大果菜、漁類批發市場拜早年，這也是翁上任後兩人首次同台。相較於柯前次到此了解市場改建工程計畫，被不滿攤商嗆聲，這次攤商反映普遍熱絡，不少人搶著跟柯文哲合照，雖有攤商嘀咕抱怨影響做生意，但過程大致平和。

柯文哲致詞時除了拜早年，還特地向現場攤商信心喊話，提到今年底果菜跟漁類市場的改建工程就會開工。

他稍後受訪被問到上次來好像有被嗆聲，今天有沒有先做一些心理建設，柯笑說，「民主國家被嗆聲是常有的事，也司空見慣。」

由於去年農曆初九跟元宵休市，外界質疑是導致菜價崩盤的原因，今年會發生類似狀況嗎？

柯則說，通常事先沒有準備才會，如果有過經驗，大部分都不會再發生。

農委會主委陳吉仲昨天跟新任的北農總經理翁震炘，已先到果菜市場視察，媒體問柯，有跟翁震炘溝通過，像是以後要到議會備詢？柯回說，事先都有跟農委會溝通過，我個人開的條件，一個專業，一個是願意上議會備詢，農委會都有同意。

柯也說，此前他本人沒有跟翁震炘見過面，但從學經歷看來他是專業人士，不用懷疑。

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