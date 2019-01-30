中國誘台灣接受「一中」 美情報首長揭恐怖後果

2019-01-30 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台灣施壓不斷增強，引起美國情報單位關注。 美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）表示，中國將持續恩威並施，施壓並提供誘因方式，企圖迫使台灣接受「一個中國」框架。

綜合媒體報導，寇茲29日出席美國參議院情報委員會舉辦的全球威脅評估年度聽證會，寇茲在聽證會上指出，幾乎可以肯定，中國將會繼續對台灣施壓，並且同時提供誘因，迫使台灣接受「一個中國」框架，達成台灣最終被中國管控，而中國也會以美國的反應作為指標，評估美國對該區域的決心。

寇茲還將中國、俄羅斯、北韓及伊朗形容為「四巨頭」（BIG 4），並以中國為首，取代小布希政府時代的「邪惡軸心」（Axis of evil）。寇茲表示，中國採用長期戰略來達到全球優勢，同時在中國國家主席習近平統治下深化獨裁，中國會使用一切的手段，來穩定對爭議領土、領海的控制權，並且塑造有利中國的局勢。

寇茲認為，中國會干預西方民主選舉，加劇竊取美國及其盟友的經濟、軍事和技術機密，並利用美國社會的開放來達到影響美國政策及削弱民主的目的。

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