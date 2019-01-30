華為論戰！杜紫宸大罵林智群「別再秀白癡了」

2019-01-30 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕律師林智群28日在臉書上討論近日資訊界很夯的話題「該不該禁用華為設備？」他看到前工研院產經趨勢研究主任杜紫宸及前行政院院長張善政都表態反對禁用華為手機，林智群說，「杜先生張先生的資訊知識，可能已經lag好幾代了，強調自己寫論文時對方還在念幼稚園，可能沒有太大說服力！」對此，杜紫宸反擊「林x群先生，別再秀白癡了，好嗎？真煩耶！」

林智群表示，「兩位老先生的發言，後面都有一堆年輕資訊專家出來反駁，我想可能是老先生講的東西太深奧，視窗時代的資訊專家怎麼可能瞭解DOS時代資安專家的微言大義呢？（你不懂，是因為你程度不夠！）」也認為資訊是一日千里，杜紫宸強調他以1983年寫資安論文時，創造CIH病毒的陳盈豪還在上幼稚園，「可能沒有太大說服力！」

杜紫宸29日晚間連發3篇文反擊網友，先是針對林智群「最近居然還有個不知名的律師，引用小朋友的話說『杜爺爺不會使用臉書，連隱私設定都不會』，真是令人儍眼。」直言「林x群先生，別再秀白癡了，好嗎？真煩耶！」

另外，杜紫宸似乎對部分網友稱呼他「杜爺爺」不太滿意，他酸「有些網友稱我為爺爺，我是欣然接受，只是這樣代表他們的心智只是在嬰兒階段，真是委屈了。」後來再發文「如果柯阿北是個暱稱兼尊稱，那杜爺爺是不是也是呢？」

網友看了林志群貼文後留言「笑人家還在唸幼稚園，不知道自己早就被人家丟到垃圾桶了」、「這就是所謂的倚老賣老」、「沒什麼建設性的鳥論文，還不敢開放全文」、「經過城武的解析，歡樂的理解了」、「就不懂挺華為所謂何事」、「這兩個就是倚老賣老而已」等。

林智群臉書全文

杜紫宸臉書全文

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