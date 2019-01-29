打造新北科技防衛城 侯友宜嗆罪犯：好膽你來

2019-01-29 23:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今晚（29日）與「館長」陳之漢合體直播，談到改善治安的政策，刑警出身的侯友宜說，新北市有情資整合中心，打造科技防衛城，只要敢在新北市犯法，一定抓得到，他還嗆聲「好膽你來」，展現霸氣。

陳之漢說，今天新北市又傳出槍擊事件，針對宵小及黑道猖獗、槍枝氾濫等問題， 他問侯友宜，對於改善治安有何想法。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，平均一名警察要負責500多位民眾的安全，警力不足，就要善用科技，透過監視錄影系統，結合AI人工智慧及情資整合中心，打造科技防衛城。例如前陣子陽信銀行遭搶劫，警方在短短28分鐘內就抓到人，迅速破案。

侯友宜指出，新北市有情資整合中心，假設今天歹徒開槍，離開一定有交通工具，警方將循線追查所有的軌跡，包括手機通話定位、掌握停車點及人際關係等，相關資料都已建檔，人躲在哪裡都能抓到。

侯友宜說，「我相信在新北市你只要敢犯罪，我一定抓得到。」他還向罪犯嗆聲，「好膽你來」，情資整合中心就是大腦，未來科技防衛城不斷提升功能，將有助於改善治安。

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