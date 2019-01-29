幼兒園男師猥褻女童不公告 議員批高雄教局：在怕什麼？

2019-01-29 23:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市發生幼兒園男師強制猥褻女童案件，上個月檢方終於起訴，但民眾對於如何防範幼兒園和教師完全不得而知，因為教育局在司法判決確定前，完全不會公告，時代力量議員黃捷要求教育局和社會局善盡行政職權，應裁罰階段就公告違反兒少法的行為人及機構。

黃捷要求市府請拿出執法魄力，現行不論是社會局或是教育局，在違反兒少法時並未同時公布名單，即便社會局目前已經成立違反兒少法的裁罰公告專區，仍須待至司法判決確定後，才會公告違反行為人及機構的案件，但在漫長的司法審判期間，沒有一個官方的資料可以依循，造成家長莫大的恐慌。

黃捷說，教育局和社會局若真的關心孩子的安全、能同理家長的憂心，就該拿出魄力守護孩童就學的環境，要求公開透明刻不容緩，資料不要躲貓貓。

黃捷指出，教育局針對《兒童及少年福利與權益保障法》的案件公告，最新更新進度是3年前，且僅只是法規解釋，沒有任何案件內容的公告，教育局也未設立案件公告專區，讓想搜尋相關資料的民眾無從得知，今天致電教育局詢問網站公告現況，教育局回覆「違法行為人的名單都有統整，但是僅在內部系統才有檢視權限」，唯有教育單位或司法單位索取才會提供。

黃捷認為保護兒少權益刻不容緩，教育局卻把違反《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》的裁罰結果藏在「文件下載區」（https://npptw.org/CCjw91），請問這樣的公告方式，哪位家長找的到？她只看到教育局敷衍了事，承擔不起責任，不願替家長和孩童爭取資訊公開的權益。

黃捷要求社會局和教育局在裁罰階段即公布違反《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》，及《教保服務人員條例》等法規的情形，並且建立完善的違反案件公告專區，而不是任由網站資訊藏匿在找不到的角落。

她認為，建立保護兒少權利的安全網，新北市可以做到，台中市也可以做到，高雄做不到嗎？請行政機關不要侷限公權力，該罰的就罰，行政機關在可以處以行政罰時，請善盡行政職權裁罰，而不是怠惰畏怯，全盤寄予漫長的司法審判！

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