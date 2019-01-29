「我比較垃圾」 館長向韓國瑜道歉：會負荊請罪

2019-01-29 21:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕網紅「館長」陳之漢最近在直播節目怒控遭高雄市體育處刁難，害他無法與健力協會合作舉辦比賽，氣得點名高雄市長韓國瑜，大罵高雄市政府是垃圾。館長今晚（29日）直播時公開道歉，改口稱自己比較垃圾，必要時會親自向韓國瑜「負荊請罪」。

館長今天晚間與新北市長侯友宜直播，首先針對「垃圾說」公開致歉。陳之漢說，男子漢做錯事情就要認錯，他一直以為是高雄市政府阻擋比賽，但經過侯友宜解釋後，了解其中的誤會，他會跟韓國瑜「負荊請罪」，並致上12萬分歉意，隨後也在鏡頭前鞠躬認錯。

侯友宜緩頰說，有時候民間團體很熱心，想替選手辦活動，透過協會連絡市府或中央，但民間團體一頭熱，不太清楚其中的權責分工，或者是話傳達不清楚，造成兩邊說法對不起來，就容易產生誤會，他肯定館長勇氣十足、勇於道歉。

館長表示，他向所有高雄市政府被他罵垃圾的人道歉，「這件事情我比較垃圾」，他向韓國瑜及幕僚團隊道歉，強調日後會謹言慎行。

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