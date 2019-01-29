韓國瑜當市長靠他「喬」？ 王金平斥：無稽之談

2019-01-29 19:58

〔記者陳昀／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚（28日）在政論節目指稱，前立法院長王金平「喬了陳菊和平轉移政權給高雄市長韓國瑜」，這是一個很大的交易。王金平辦公室今晚發新聞稿駁斥根本無稽之談，王金平從未染指高雄市政。

王金平指出，地方政府首長是民選產生，相關政權交接有法律規定與慣例可供遵循，韓國瑜在九合一大選勝出後與高雄市代理市長許立明交接一切由兩人自行全權處理、無縫接軌，任何人都沒理由、資格越俎代庖，更沒有「喬」的問題，吳子嘉所述係屬無稽之談。

王金平表示，去年協助韓國瑜輔選，是基於身為國民黨員的責任及回應高雄市民的期待，自韓當選開始，始終堅持不介入高雄市府人事、不對高雄市市政下指導棋。

王金平強調，他支持並尊重韓市長的職權，只為了響應韓國瑜「貨出、人進，高雄發大財」政策，接洽商業總會帶來400多位企業家到高雄，讓南部縣市長有機會向企業界說明招商引資、拚經濟的政策，除此之外從未染指高雄市政。

王金平表示，任何人的媒體評論都予以尊重，但呼籲應基於事實，並善盡社會責任，不應以訛傳訛，製造台灣社會的分化與對立。

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