名嘴拿陳菊官邸電費舊聞說嘴 前官員：開口前應先查證

2019-01-29 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜不搬進官邸引發議論，有媒體名嘴引述韓粉轉貼舊聞，指陳菊官邸2009年有兩個月電費高達12萬元，質疑公務員亂花錢！前高市行政暨國際處長陳瓊華出面闢謠，質疑名嘴混淆視聽、實不可取，開口前應先查證。

高雄市長韓國瑜日前證實不搬進官邸，理由是官邸空間太大用不到，將在外租房子自己付錢，網友酸韓國瑜「戲精」、「作秀仔」，卻有韓粉轉貼舊聞指出前高雄市長陳菊官邸電費驚人，2009年的六、七月兩個月電費高達12萬元，名嘴謝寒冰更在節目中評論公務員真的不能這樣亂花錢！

陳瓊華表示，媒體名嘴將2009年陳菊官邸某兩個月的電費拿出來炒作，根本是混淆視聽、實不可取。

陳瓊華指出，當年監察院以2004到2011年間為調查基準，調查監委明白指出，「高雄市長官邸的冷氣機，其中2台分別用了10年與16年」，造成電費居高，當年高雄市府也進一步調查指出，官邸內維安警衛室的監視錄影器材、照明設備24小時運作，入夜照亮周邊巷裡的探照燈等用電全部一併計算，再加上與市長官邸緊鄰的副市長官邸電費也合併掛在市長官邸帳上，造成整體電費偏高。

2011年9月，市府已將電表分開計算，2012年市長官邸每2個月電費2萬5000元，1年約15萬元，再隨著市長要求節能與市府節能減碳小組的運作，各項設備以預算編列情形逐年汰換，市府與各首長宿舍用電年年都是維持0.1%以上精簡。

陳瓊華說，7年前高雄市政府的澄清說明隨處可查，監察院調查報告也可查證，媒體名嘴未查證、即任意詆毀，她敦請名嘴開口前，請詳讀資料、確認數據，自重也尊重民主社會的言論自由。

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