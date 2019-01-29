宴請台商為選總統造勢？ 吳敦義：完全無關

2019-01-29 21:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚舉辦「大陸台商歲末聯誼餐會」，宴請返台過年的台商，這場餐敘雖然名義上由國民黨主席吳敦義具名邀請，但由幾位具台商背景的中常委共同買單，由於其中不少人被視為「挺吳」中常委，引發外界聯想，與會黨內人士說，雖然席間沒有喊出支持吳敦義競選總統，但為吳敦義未來參選總統暖身的味道頗濃。

對於外界聯想這場餐敘是為自己造勢，吳敦義受訪時強調，「完全無關」，強調因為許多大陸台商返台過年，日前有中常委提及台商要請客吃飯，但他認為台商在九合一選舉給國民黨台商幫忙很多，應該是國民黨請客感謝台商才對，包括林榮德、范成連、謝坤宗、江碩平等中常委認為國民黨經費有困難，因此才會以他的名義邀請，林榮德等人負責買單，這場會與造勢完全沒有關聯。

此外，吳敦義在致詞時還說，林榮德等人「同情」他平常都在幫國民黨借錢，因此由這些中常委當「爐主」，他並感謝來自中國大陸各地台企聯的台商出錢出力，關心故鄉，熱心幫助國民黨，讓國民黨在去年九合一選舉贏得十五個縣市，在二十二個議長選舉拿下十九席。

吳敦義表示，國民黨會繼續推動黨務改革，更接地氣，希望在多數地方執政的藍營直轄市、縣市長能實現競選過程中對選民的承諾，在中央則要發揮更大能量的監督，讓蔡政府在許多重要政策改弦更張，未來則要建立一個廉能有效率的政府與議會，創造台灣繁榮經濟，實現公益和諧社會，以及創造兩岸和平穩定發展。

這場餐敘還特別為吳敦義慶生，他許下願人人健康、家家幸福、事業成功、兩岸和平等四個願意，並強調這是他深刻永遠不會改變的信念。

現場席開三十三桌，除吳敦義外，國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌座陪，還找來幾位藍軍立委、中常委及黨務幹部，與現場台商、台生、台青、陸配、大陸黨代表同歡。

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