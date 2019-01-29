衝刺立委選情 綠營郭國文農曆年前推政見紅包

2019-01-29 21:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選將於3月16日登場，民進黨提名的郭國文，今天主打交通議題，與黨籍市議員聯手推出政見大紅包，爭取鐵路高架化往北延伸至新市、善化，強調未來進入國會將全力推動，造福鄉親，趕在農曆年假之前衝刺選情。

郭國文今天前往新市區最大的中正路口平交道勘查，宣示加速爭取前瞻計畫預算，推動鐵路高架化北延，凸顯當地的交通問題，市議員李偉智、林志展等人到場聲援，力挺政見，強調這也是基層民眾的心聲。

郭國文以新市為例，共有中正路、光華街、南昌街、民族路、大營里等5個平交道，尤其中正路鄰近火車站，又是交通要道，民眾行經常得等候列車通過，相當不便，也潛藏安全威脅，高架化有其必要。

郭國文表示，為解決平交道阻隔交通的問題，之前在市議員任內就全力爭取台南鐵路立體化往北延伸，後來獲交通部通過，並於2017年順利列入前瞻計畫。

但前瞻計畫經費僅匡列永康段，新市高架化經費仍無下文，善化段也只規劃平面改善，郭國文強調，未來若進入立法院，將爭取這項立體工程能夠往北延伸，解決南科周邊地區交通瓶頸的問題。

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