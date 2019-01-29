僑委會首開直播 向全球僑界「金豬報喜」

2019-01-29 20:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕農曆新年將至，僑委會今天首次透過網路直播方式，向僑胞拜年。僑委會委員長吳新興分享近日走訪紐約僑社的點滴和僑務工作新年願景，並祝福僑胞金豬報喜、身體健康、萬事如意，期盼海外僑胞可以感受到來自台灣的溫暖！

政府各部會近期活用新媒體平台和民眾溝通，僑委會也不落人後，今天下午由吳新興率領副委員長高建智和呂元榮，首次透過網路直播，向全球僑胞拜年。呼應新春豬年，直播現場特別擺設2隻粉色氣球豬，吳新興也以輕鬆親和態度與高建智、呂元榮一同談論僑胞卡等僑務工作近況。

吳新興也特別分享說，他這禮拜前往紐約僑社，為了僑胞卡特約商店的宣傳，特別徒步在雪地中走了十幾分鐘前往聚會場地；吳新興說，雖然在海外推展僑務工作要克服國際情勢多變、飛機飛行時數長等問題，但僑委會絕對時刻心繫海外僑胞，盡心盡力服務僑社。

直播尾聲，吳新興帶領高建智及呂元榮一同拿著總統府春聯，向線上觀看僑胞拜早年，祝福全僑金豬報喜、身體健康、萬事如意，期盼海外僑胞可以感受到來自台灣的溫暖。

僑委會今天晚間發布新聞稿表示，因影片觀看目標群眾大多旅居海外，時區不同，僑胞會利用回看機制收看直播影片。根據僑委會統計，該直播自29日下午2時30分至下午6時，Youtube觀看人數已有260次，而臉書觀看累積人數則有1122次。

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