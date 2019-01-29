柯文哲艋舺、寧夏夜市發放發財金 民眾搶拍照

2019-01-29 19:28

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節將至，台北市各大年貨大街已開跑多日，今年聯合九大商圈、夜市舉辦活動，台北市長柯文哲今天傍晚前往艋舺夜市、寧夏夜市發放發財金，並向民眾拜年，現場非常熱鬧，預估有上千民眾排隊領取發財金。

柯文哲發放以紅包袋裝的限量豬年發財金，內含刮刮卡，獎項多達五百種，頭獎為價值六萬元的「一兩黃金豬」，其餘有高級行李箱、Switch、年貨禮盒、LINE Points點數100點等，北市府共規劃4天，讓柯文哲分別到不同的商圈、夜市發放。

柯文哲今天傍晚到艋舺夜市吸引大批民眾圍觀，不少民眾、攤商紛紛搶著合影、要簽名，等領發財金的民眾則大排長龍。不過柯文哲在夜市內拜年時，有名老人大嗆柯「還我敬老年金啦」，但因有所距離，柯並未聽到，老人也隨即離去。

柯文哲這幾天已到迪化街、台北地下街、後車站商圈、華陰街商圈等地發放，今天前往艋舺夜市、寧夏夜市，明天上午（卅一日）將到榮濱商店街，希望藉由發放發財金帶動商圈、夜市的人氣。

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