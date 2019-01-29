議員建議款取消社團補助 侯友宜與國民黨議員溝通

2019-01-29 21:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年度總預算案正在市議會審議，因市府調整議員建議款用途僅限硬體設備，取消社團補助，引起議員不滿，市長侯友宜今（29）日出席國民黨團會議說明，希望議員支持總預算案，恢復之前被刪除的市府補助社團1.8億元經費。

國民黨議員對侯友宜的說法反應不一，有多人贊同，也有人不以為然，但都認為市府的態度「很硬」、「不可能」恢復社團補助、「沒有結論」；議長蔣根煌說，眼見臨時會31日閉會，總預算案審不完，年後再召開臨時會續審；他也希望市長有擔當解決問題，與議員溝通。

侯友宜在會中提到，預算是去年編列完成，理應去年完成審查，但因大家年底忙，才延後到現在；且他就任後，預算已經進行二讀，他也沒辦法再從其他地方挪預算來給議員補助社團。且社團只要好好提計畫，經市府審查通過，一樣可以獲得市府經費補助。

民進黨團總召何博文強調，黨團不會希望市府來溝通建議款編列與否，尊重市府的決策；但隨時敞開大門歡迎市府就總預算案來溝通。他認為，市府官員在預算審查期間的表現答詢荒腔走板、左支右絀，完成是生手執政，非民眾之福，希望官員好好在決策上多用心。

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