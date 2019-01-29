登記參選總統遭拒 施明德告中選會「違憲」敗訴定讞

2019-01-29 20:14

〔記者楊國文／台北報導〕前民進黨主席施明德、前台大教授林向愷3年多前以獨立參選人身分，跳過繳交連署保證金及徵求連署程序，直接向中選會申請登記為第14屆總統、副總統參選人，被依表件不合規定為由，不受理申請登記。施明德、林向愷不服，打行政訴訟，並向中選會求償1元，遭台北高等行政法院判決敗訴，全案上訴後，最高行政法院認定連署保證金、連署門檻等規定合憲，中選會處分並未違法，今判施、林敗訴定讞。

2015年11月，施明德、林向愷聯名向中選員會申請登記中華民國第14任總統、副總統選舉參選人，中選會以申請登記為總統、副總統參選人，應經由政黨推薦，或連署人連署等兩種方式為之，而施、林兩人並未向中選會提出第14屆總統、副總統選舉被連署人的申請及繳交連署保證金，因此，中選會以施、林兩人未依規定檢附政黨推薦書，或完成連署證明書，表件不合規定，不受理申請登記。

施明德兩人不服，向行政院提起訴願被駁回後，向台北高等行政院提起行政訴訟，指控中選會處分違憲，要求撤銷中選會原處分，並象徵性求償1元。

台北高等行政法院認為，施明德、林向愷未獲任何政黨推薦書，也未完成連署證明書，依總統副總統選舉罷免法第21條第2項規定，參選人應經由政黨推薦或連署人連署，因此中選會的處分並無違法。

合議庭也指出，司法院釋字第468號解釋已宣示，總統副總統選舉罷免法中關於「連署保證金」和「連署門檻」等規定合憲，若是書件不全、保證金不足應拒絕受理申請的規定，符合法律授權，與憲法並無牴觸，判施、林敗訴。施明德兩人不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院指出，依總統、副總統選舉罷免法規定，獨立參選人必須依序通過「多階段」的行政程序，才能成為總統、副總統參選人，首先是先向中選會申請公告其為被連署人並繳交連署保證金新台幣100萬元，再經中選會審查公告其已於45日內完成選舉人總數1.5％以上連署，並核發完成連署證明書，接著再完成連署證明書，向中選會申請為總統、副總統參選人等三個階段。而施、林主張連署保證金及連署門檻違憲，而直接跳過繳交連署保證金及徵求連署程序，就直接向中選會申請登記為第14屆總統、副總統參選人，才被中選會以違反規定，不受理申請登記。

最高行政法院支持北高行見解認為，依司法院釋字第468號解釋已宣示，總統副總統選舉罷免法中關於「連署保證金」和「連署門檻」等規定合憲，解釋文指連署保證金既非強制被選舉人負擔鉅額選舉費用，也不是對總統、副總統被選舉權的不限制，且保證金額未逾越立法裁量範圍；而「連署門檻」的立法目的，是為了採行連署制度，以表達被連署人獲得相當程度的政治支持，並兼顧與政黨推薦參選人的要件 相平衡，屬合理範圍內的適當規範，因此均未違憲，認定施、林兩人不符合總統、副總統選罷法規定，因此中選會不受理其申請，是依法行事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/