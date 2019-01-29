意在緩刑？議員涉賄認罪又辭職 檢方：不會撤訴

2019-01-29 19:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義市副議長郭明賓連任議員當選，但因競選期間涉賄選案，被嘉義地檢署提出當選無效之訴，今天下午突然在臉書上貼出聲明，坦承賄選並辭去議員一職，外界人士認為，郭此舉可能是以退為進，為了爭取緩刑。不過，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，郭明賓已認罪，其所涉賄選案刑事部分，檢方將在農曆過年前起訴，而所涉民事當選無效之訴，正由嘉義地院審理中，檢方不會撤回。

嘉義地院庭長兼發言人洪嘉蘭說，郭明賓涉賄選案自行辭去議員一職，不影響其民事選舉無效之訴進行，依公職人員選舉罷免法規定，郭當選無效之訴如定讞，遺缺由同選區落選頭遞補；因郭已在地檢署認罪，地院後續一審審判程序會很快進行，一審須於半年內審結，屆時檢方如放棄上訴，全案就可定讞。

律師劉興文說，郭明賓涉賄選案，在尚未判刑定讞前，自行辭去議員一職，可能創下台灣地方自治史上首例；依公職人員選舉罷免法規定，涉賄選面臨3年以上10年以下刑責，惟於偵、審中自白可減刑，郭已於檢方偵訊時認罪，又自行辭議員一職，法官審理時會審酌其犯後態度，未來有一拚緩刑的機會。

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